Dresden-Gedenken

der Stadt im Zweiten Weltkrieg ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt.
Einwohner und Gäste reichten sich am Abend die Hand, während
Kirchenglocken läuteten. Dresdens Bürgermeister Donhauser und seine Kollegin aus der britischen Partnerstadt Coventry, Lancaster, hielten Grußworte. Die Menschenkette wird seit 2010 jeweils am Jahrestag der Bombardierung Dresdens gebildet. Die Stadt an der Elbe war am 13. Februar 1945 und in den anschließenden Tagen bei Luftangriffen der Briten und Amerikaner großflächig zerstört worden.
