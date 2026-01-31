Veteranen-Protest in Kopenhagen (Emil Helms / Ritzau Scanpix Foto / A / dpa-bildfunk)

Die Demonstration trug das Motto "No Words" - also "keine Worte" - und war als Schweigemarsch organisiert. Der Vizepräsident des Veteranenverbandes, Knudsen, sagte, man habe damit die Sprachlosigkeit symbolisieren wollen, die Trumps Äußerungen ausgelöst hätten.

Der US-Präsident hatte in der vergangenen Woche wahrheitswidrig behauptet, die NATO-Verbündeten der Vereinigten Staaten hätten sich von den Frontlinien ferngehalten. Trumps Worte hatten auch in weiteren NATO-Ländern Empörung ausgelöst. Der von den USA geführte Einsatz in Afghanistan dauerte rund 20 Jahre und endete 2021.

