Demonstration in Antalya zur Halbzeit der UNO-Klimakonferenz (picture alliance / dpa / Mirjam Schmitt)

An der Demonstration beteiligten sich internationale Organisationen sowie türkische Vereine, Gewerkschaften und Oppositionsparteien. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, die Demonstrierenden hätten zum Beispiel kritisiert, dass die Klimakonferenz nicht genug auf die Forderungen der "wahren Opfer der Klimakrise" eingehe. Es wurden aber auch Parolen gegen die Regierungspartei AKP skandiert. Die Behörden hatten die Demonstration genehmigt. Polizisten kontrollierten Plakate und Banner der Teilnehmer.

Luisa Neubauer: "Solidarität mit der türkischen Zivilgesellschaft"

Einer der Veranstalter sagte der Deutschen Presse-Agentur, es habe in der Türkei seit langer Zeit keinen Proteste mehr mit einer solchen Beteiligung gegeben. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von "Fridays vor Future" sagte, man stehe in Solidarität zur türkischen Zivilgesellschaft, die leidenschaftlich kämpfe, aber zugleich einer starken Repression ausgesetzt sei. Mit der Demo wolle man zeigen, dass man nicht stumm zusehe, wenn die Türkei als Gastgeber ihre Menschenrechtsbilanz reinwaschen wolle. Man habe aber auf Schilder und Banner mit sehr kontroversen Botschaften verzichtet, um niemanden zu gefährden.

Zudem kommen derzeit in Antalya zivilgesellschaftliche Organisationen zum sogenannten Gipfel der Völker zusammen. In den kommenden Tagen soll es dort um Umweltzerstörung und den Ausstieg aus fossilen Energien gehen.

Derweil rief der Chef des UNO-Klimasekretariats, Stiell, die Diplomaten der Klimakonferenz dazu auf, taktische Verzögerungen zu vermeiden. Sie müssten die schwierigsten Fragen zügig angehen. Der Abschluss der Konferenz ist für Freitag geplant.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.