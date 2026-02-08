Tausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen das Regime im Iran. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Kuenne)

Nach Angaben der Polizei versammelten sich etwa 10.000 Demonstranten am Brandenburger Tor und zogen durch die Stadt. Zu der Kundgebung "Freiheit für Iran" hatte ein Bündnis internationaler Organisationen aufgerufen. Etwa 400 Polizisten waren im Einsatz; die Demonstration verlief friedlich.

Anlass der Kundgebung war die gewaltsame Niederschlagung von Protesten durch das iranische Regime in den vergangenen Wochen. Wie viele Menschen dabei getötet wurden, ist noch nicht klar. Das US-Magazin "Time" ging zuletzt unter Berufung auf das iranische Gesundheitsministerium von mindestens 30.000 Toten aus.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.