Tausende Menschen sind im Jemen an nur einem Tag geflüchtet. (AFP / AHMAD AL-BASHA)

Laut Hilfsorganisation Islamic Relief, die im Süden des Jemen aktiv ist, haben in der Stadt Tais und den benachbarten Provinzen seit Sonntag Tausende Familien ihre Häuser verlassen. Viele Menschen hätten nur mitgenommen, was sie tragen konnten.

Mehr als 80.000 Menschen wurden im Jemen nach UNO-Schätzungen in den vergangenen zwei Wochen durch die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Huthi-Miliz vertrieben. Mehr als 2.000 von ihnen seien mit Booten in das ostafrikanische Dschibuti geflohen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.