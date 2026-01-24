Warnung vor dem Wintersturm in der Nähe des Flughafens Minneapolis-Saint Paul (Trisha Ahmed/AP/dpa)

Zahlreiche Bundesstaaten riefen den Notstand aus. Die Behörden warnten vor massiven Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. Für das Wochenende wurden mehr als 8.000 Flugverbindungen gestrichen. Heute waren es laut der Plattform "FlightAware" bereits mehr als 3.400.

Erwartet wird, dass der Sturm zunächst den Süden und den Mittleren Westen erreicht und bis morgen in den Nordosten weiterzieht. Im Norden des Bundesstaates New York lagen die Temperaturen heute früh nach Angaben von Meteorologen bei minus 34 Grad.

