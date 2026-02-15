Zeitungsbericht

Von der Bundespolizei an Bahnhöfen sichergestellte Waffen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marcus Golejewski)

Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. Daneben habe es 2.200 aktenkundige Sexualdelikte gegeben sowie über 5.600 Gewalttaten gegen Bundespolizisten im Bahnbereich. Die meisten Vorfälle ereigneten sich demnach am Hauptbahnhof in Leipzig mit über 850 Delikten, gefolgt von denjenigen in Dortmund mit über 700, und Berlin sowie Köln mit je rund 650. In dem Bericht heißt es darüber hinaus, dass nichtdeutsche Tatverdächtige - gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung - häufiger festgestellt worden seien als deutsche Beschuldigte.

Zuletzt hatte die tödliche Attacke eines Schwarzfahrers auf einen Zugbegleiter eine Debatte über Gewalt gegen Bahn-Mitarbeiter ausgelöst.

