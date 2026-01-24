Weitere Kundgebungen

Die Polizei korrigierte ihre anfängliche Schätzung von 1.500 Teilnehmenden auf nunmehr 4.500. Die Kundgebung sei friedlich und störungsfrei verlaufen. Auch in Berlin versammelten sich nach Behördenschätzungen etwa 800 prokurdischen Demonstranten - wie bereits mehrfach in der zurückliegenden Woche.
Im Norden Syriens gehen syrische Regierungstruppen gegen die kurdischen Kämpfer der SDF-Miliz vor. Offiziell gilt eine Waffenruhe, dennoch werden weitere Gefechte aus der Region gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.