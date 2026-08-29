Der Wagen mit dem Sarg von König Harald V. fuhr vom Reichskrankenhaus in Oslo zum Königsschloss. (picture alliance / Lise Åserud / NTB via AP / Lise Åserud)

Der Wagen mit dem Leichnam des 89-Jährigen fuhr vom Reichskrankenhaus zum Königsschloss. In den kommenden Tagen bis zur Beisetzung wird der Sarg in der Kapelle des Schlosses aufgebahrt; auch dort können die Menschen dem König noch die letzte Ehre erweisen.

Harald war am Morgen nach längerer Krankheit gestorben. Er regierte seit 1991 und war damit der älteste lebende Monarch Europas. Sein Tod sorgte weltweit für Anteilnahme. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Deutschland verliere einen großen Freund und Europa einen großen Versöhner. Nachfolger von Harald ist sein Sohn Haakon, seine Frau Mette-Marit ist die neue Königin des Landes.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.