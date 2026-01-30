Die Demonstranten zogen durch die Stadt und kritisierten die Politik von Präsident Trump. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis war zu einem landesweiten Aktionstag unter dem Motto "Nationaler Shutdown" aufgerufen worden.
Trump hatte angekündigt, die Lage zu beruhigen und seinen Grenzbeauftragten Homan nach Minneapolis entsandt. Dieser stellte einen Teilabzug der Einsatzkräfte der Regierung in Aussicht.
Das US-Justizministerium leitete Ermittlungen gegen Bundesbeamte ein. Es solle untersucht werden, ob sie gegen Bürgerrechte verstoßen hätten, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.