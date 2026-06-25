EU-Ermittler

Gebrauchte Kleidungsstücke liegen in Bergen auf einer Müll-Deponie. (Antonio Cossio/dpa)

Nach Angaben des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung mit Sitz in Brüssel wurden mehrere tausend Tonnen Textilmüll sichergestellt. In Italien beschlagnahmten die Behörden zudem Vermögenswerte in Höhe von rund zwölf Millionen Euro. Nach Angaben der Carabinieri steht dahinter ein mutmaßliches Netzwerk, das insgesamt mehr als 26.000 Tonnen Textilabfälle illegal entsorgt und gelagert haben soll. Gegen 20 Personen wird ermittelt.

Bei den Abfällen handelt es sich nach Angaben der EU-Behörde um schwer recycelbare Textilien mit hohem Anteil an Acrylfasern, die nicht biologisch abbaubar sind. In der EU gelten seit Ende 2025 unter anderem dafür strengere Regeln.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.