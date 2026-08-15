Teilnehmende feiern bei "Rave The Planet Parade 2026" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die Veranstalter erwarteten im Vorfeld bis zu 300.000 Teilnehmende. Die Parade verläuft entlang der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule und endet um 22 Uhr. Sie findet zum fünften Mal in der Berlin statt - als Nachfolge-Veranstaltung der "Loveparade". Gefeiert werden laut den Verantwortlichen die elektronische Musikkultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day vor drei Wochen. Die Techno-Parade heute findet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 1.500 Polizisten sind im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.