Berlin
Techno-Parade "Rave the Planet" zu Ende gegangen

In Berlin hat die Techno-Parade "Rave the Planet" stattgefunden. Die Veranstalter hatten bis zu 300.000 Teilnehmende erwartet; die Polizei sprach bis zum frühen Abend von zehntausenden. Die Parade verlief entlang der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule.

    Teilnehmer tanzen bei der Demonstration "Rave The Planet Parade 2026".
    Teilnehmende feiern bei "Rave The Planet Parade 2026" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)
    Sie fand zum fünften Mal in Berlin statt - als Nachfolge-Veranstaltung der "Loveparade". Gefeiert werden laut den Verantwortlichen die elektronische Musikkultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt.
    Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day vor drei Wochen. Die Techno-Parade fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt; rund 1.500 Polizisten waren im Einsatz.
    Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.