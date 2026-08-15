Teilnehmende feiern bei "Rave The Planet Parade 2026" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Sie fand zum fünften Mal in Berlin statt - als Nachfolge-Veranstaltung der "Loveparade". Gefeiert werden laut den Verantwortlichen die elektronische Musikkultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day vor drei Wochen. Die Techno-Parade fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt; rund 1.500 Polizisten waren im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.