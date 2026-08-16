Teilnehmende feiern bei "Rave The Planet Parade 2026" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die Veranstalter hatten bis zu 300.000 Teilnehmende erwartet; die Polizei sprach bis zum frühen Abend von zehntausenden. Demnach gab es keine größeren Zwischenfälle. Die Parade verlief entlang der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Sie fand zum fünften Mal in Berlin statt - als Nachfolge-Veranstaltung der "Loveparade". Gefeiert werden laut den Verantwortlichen die elektronische Musikkultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day vor drei Wochen. Die Techno-Parade fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt; rund 1.500 Polizisten waren im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.