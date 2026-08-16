Teilnehmende feiern bei "Rave The Planet Parade 2026" in Berlin. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die Techno-Parade verlief entlang der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Sie fand zum fünften Mal in Berlin statt - als Nachfolge-Veranstaltung der "Loveparade". Gefeiert wurden laut den Verantwortlichen die elektronische Musikkultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Die Polizei sprach von mehreren zehntausend Teilnehmern. Demnach gab es keine größeren Zwischenfälle.

Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day vor drei Wochen. Die Techno-Parade fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt; rund 1.500 Polizisten waren im Einsatz.

50 Teilnehmer in Krankenhäuser eingeliefert

Etwa 50 Teilnehmer wurden in Krankenhäuser gebracht. Gründe seien die große Hitze, aber auch gesundheitliche Probleme oder erlittene Verletzungen nach Drogen- oder Alkoholkonsum, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Der Sanitätsdienst des Veranstalters leistete in 651 Fällen Hilfe.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.