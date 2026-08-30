Islands Premierministerin Kristrun Frostadottir bei der Stimmabgabe (JONATHAN KLEIN / AFP)

Wie der öffentlich-rechtliche Sender RUV meldete, stimmten gut 51 Prozent dafür und knapp 49 Prozent dagegen. Die Angaben basieren auf rund 87.000 ausgezählten Stimmen. Wahlberechtigt sind insgesamt 270.000 Einwohner. Ein verlässliches Ergebnis werde erst für den Mittag erwartet, teilte die Wahlleitung mit.

Island hatte in der Finanzkrise 2009 die Aufnahme in die EU beantragt. Vier Jahre später wurden die Gespräche abgebrochen, unter anderem wegen Differenzen in der Fischereipolitik.

Zuletzt hatten gestiegene Lebenshaltungskosten, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland zu annektieren, das Interesse in Island an einem EU-Beitritt wieder geweckt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.