Die Vorhersage:
Nach Nebelauflösung wolkig, in der Mitte und im Südwesten zunehmend sonnig. Im Südosten noch etwas Regen. Im Norden und Osten 18 bis 22, sonst 21 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen im Norden bewölkt, im Nordwesten später Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Mitte und im Süden sonnig. Temperaturen im Nordwesten und Norden 19 bis 23 Grad. In sonnigen Gebieten 23 bis 30 Grad.
Nach Nebelauflösung wolkig, in der Mitte und im Südwesten zunehmend sonnig. Im Südosten noch etwas Regen. Im Norden und Osten 18 bis 22, sonst 21 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen im Norden bewölkt, im Nordwesten später Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Mitte und im Süden sonnig. Temperaturen im Nordwesten und Norden 19 bis 23 Grad. In sonnigen Gebieten 23 bis 30 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet Schauer und einzelne Gewitter. Im Tagesverlauf von Nordwesten her abklingende Niederschläge. 17 bis 23 Grad.
Am Mittwoch verbreitet Schauer und einzelne Gewitter. Im Tagesverlauf von Nordwesten her abklingende Niederschläge. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.