Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts teils aufgelockert bewölkt, nach Südosten abziehender Regen. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag bewölkt, in der Mitte und im Südwesten zunehmend sonnig. Im Südosten noch etwas Regen. Temperaturen im Norden und Osten 18 bis 22, sonst 21 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. In der Mitte und im Süden verbreitet sonnig. Im Nordwesten und Norden 19 bis 23 Grad. In sonnigen Gebieten 23 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.