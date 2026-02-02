Wetter
Teils sonnig, im Westen Regen - weiter Dauerfrost im Nordosten

Das Wetter: Wolkig und meist trocken, vor allem im Nordosten und im Süden auch längere Zeit sonnig. Ganz im Westen etwas Regen, im Bergland Schnee, im äußersten Nordwesten auch gefrierend. In der Nordosthälfte weiter Dauerfrost bei -8 bis -1 Grad, sonst 0 bis +10 Grad. Morgen östlich der Elbe und im Alpenvorland Mix aus Sonne und Wolken, trocken. Sonst von Südwesten her gebietsweise Regen, teils gefrierend mit Glatteisgefahr. Später nach Norden hin auch Schnee. Höchstwerte zwischen -7 in der Nordosthälfte und bis +10 Grad am Oberrhein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch meist wolkig oder heiter und zunächst trocken, gegen Abend Regen und Schnee. -5 bis +10 Grad.
