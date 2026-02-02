Wetter

Teils sonnig, im Westen Regen - weiter Dauerfrost im Nordosten

Das Wetter: Wolkig und meist trocken, vor allem im Nordosten und im Süden auch längere Zeit sonnig. Ganz im Westen etwas Regen, im Bergland Schnee, im äußersten Nordwesten auch gefrierend. In der Nordosthälfte weiter Dauerfrost bei -8 bis -1 Grad, sonst 0 bis +10 Grad. Morgen östlich der Elbe und im Alpenvorland Mix aus Sonne und Wolken, trocken. Sonst von Südwesten her gebietsweise Regen, teils gefrierend mit Glatteisgefahr. Später nach Norden hin auch Schnee. Höchstwerte zwischen -7 in der Nordosthälfte und bis +10 Grad am Oberrhein.