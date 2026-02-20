Wetter
Teils sonnig, teils bewölkt, im Westen und Südwesten leichter Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Im Tagesverlauf greifen erste atlantische Tiefausläufer auf die Westhälfte über und leiten eine deutliche Milderung ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Teils sonnig, teils bewölkt. Im Westen und Südwesten dichter bewölkt und gebietsweise leichter Regen, bis abends in die Mitte ausweitend. Höchstwerte 1 bis 5, am Rhein bis 7 Grad. Morgen vom Nordwesten bis zur Mitte aufgelockert bewölkt. Sonst überwiegend bedeckt mit Regen, später im Osten nachlassend. Temperaturen 3 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag verbreitet bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden meist trocken. 5 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.