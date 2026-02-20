Die Vorhersage:
Teils sonnig, teils bewölkt. Im Westen und Südwesten dichter bewölkt und gebietsweise leichter Regen, bis abends in die Mitte ausweitend. Höchstwerte 1 bis 5, am Rhein bis 7 Grad. Morgen vom Nordwesten bis zur Mitte aufgelockert bewölkt. Sonst überwiegend bedeckt mit Regen, später im Osten nachlassend. Temperaturen 3 bis 13 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden meist trocken. 5 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.