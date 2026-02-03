Bundesnetzagentur

Die Bonner Behörde teilte mit, im vergangenen Jahr hätten sich etwa 5.500 Menschen an die zuständige Schlichtungsstelle gewandt. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Besonders häufig waren demnach Beschwerden über unlautere Geschäftspraktiken beim Abschluss von Verträgen. So beklagten Verbraucher etwa, sie seien während einer telefonischen Beratung zu einer Unterschrift gedrängt worden.
Auch die Zahl der Beschwerden über verspätete oder verlorene Paketsendungen nahm nach Angaben der Behörde erneut zu.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.