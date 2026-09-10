Ausstellung in London

Ausstellung des Teppich von Bayeux sorgt für Besucherandrang im British Museum in London (picture alliance / PA Images / James Manning)

Zum ersten Mal seit seiner Entstehung war der Teppich im Juli in London eingetroffen. Das extrem zerbrechliche Stück wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und mit äußerster Vorsicht vom französischen Bayeux ins Vereinigte Königreich gebracht.

Der Teppich ist mehr als 950 Jahre alt und 70 Meter lang. Das mehrfarbige Werk zeigt die Ereignisse um die normannische Eroberung Englands unter Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066.

Vergangene Woche hatte Frankreichs Präsident Macron gemeinsam mit Premierminister Burnham und König Charles III. den Teppich begutachtet. Die Leihgabe erinnere daran, "was unsere beiden Länder erreichen können, wenn sie ihre Kräfte bündeln", sagte Macron.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.