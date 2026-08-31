Eine Drohne der polnischen Rüstungsfirma WB Electronic (picture alliance / NurPhoto / Marek Antoni IwaÅczuk)

Das Feuer im Werk in Skarzyska-Kamienna - rund 150 Kilometer südlich von Warschau - ist inzwischen gelöscht. Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben dem Verdacht nach, dass ein ausländischer Geheimdienst einen Sabotageakt verübt hat. Ein polnischer Rundfunksender berichtet von Aufnahmen der Überwachungskameras in der Drohnenfabrik. Darauf sei eine Person mit Sturmhaube zu sehen, die Feuer legt und die Alarmanlage auslöst.

Die Drohnenfabrik gehört dem größten polnischen Rüstungsunternehmen WB Electronics. Polens Regierung hat bereits mehrfach russischen und belarussischen Geheimdiensten vorgeworfen, Agenten ins Land zu schleusen.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.