Der Elektroauto-Hersteller teilte mit, die Erlöse seien 2025 um drei Prozent auf knapp 95 Milliarden Dollar gesunken. Tesla leidet vor allem unter der rückläufigen Nachfrage nach seinen Fahrzeugen. Neben wachsender Konkurrenz - etwa durch den chinesischen Konzern BYD - dürfte auch das Auslaufen der Elektro-Förderung in den USA eine Rolle gespielt haben, ebenso wie das zeitweilige Engagement von Konzernchef Musk für die Trump-Regierung.

Tesla stellt nach eigenen Angaben die Produktion der Modelle S und X ein und will die Kapazitäten für die Herstellung von Robo-Taxis und humanoiden Robotern nutzen.

