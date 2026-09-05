Grenzmauer zu Mexiko bauen

Der Spieleklassiker "Tetris". Wurde er von der US-Regierung für ein Antimigrationsspiel missbraucht? (Archivbild)´ (imago stock&people)

Auf der Internetseite des Weißen Hauses können Nutzer im Stil von Tetris eine Sperranlage zum Nachbarland Mexiko errichten. Die Beschreibung dazu umfasst den Appell: "Schütze die Grenze vor der herannahenden Horde". Die Tetris Company erklärte, man sei an der Entwicklung dieses Online-Spiels nicht beteiligt gewesen. Weder sei die Nutzung der Marke Tetris noch des geistigen Eigentums genehmigt oder lizenziert worden. Die Angelegenheit werde derzeit geprüft. Bei Tetris glaube man daran, Menschen zusammenzubringen, statt sie zu spalten. - Seit Jahren wird in den USA über den Bau der massiven Sperranlage an der Grenze zu Mexiko gestritten. Zu großen Teilen steht sie bereits. Bis Ende kommenden Jahres soll sie fertiggestellt sein.

Das Weiße Haus schaltete diese Woche ähnliche Spiele frei. Eines trägt den Titel "Rio Run" und ist an das Spiel Snake angelehnt. Nutzer können darin die digitale Version des US-Grenzschutzbeauftragten Homan über das Spielfeld bewegen. Ziel ist es, möglichst viele Migranten aufzugreifen, die den Fluss Rio Grande an der Grenze zu Mexiko überquert haben. Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Aktion. Das Weiße Haus verteidigte sie: Man sei auf Innovationen fokussiert. Zudem wolle man die Geschichte der zahlreichen Erfolge des Präsidenten Trumps auf eine Weise erzählen, die bei jedem Bürger Anklang finde.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.