U.a. durch die teure Energie stieg die Inflationsrate auf 2,9 Prozent. (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Das teilte das Statistische Bundesamt mit und bestätigte eine frühere Schätzung. Im Juli war die Teuerungsrate auf 2,8 Prozent geklettert, im Juni hatte sie bei 2,3 Prozent gelegen.

Energie verteuerte sich im August um 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Kraftstoffe wie ‌Benzin kosteten 27,7 Prozent und Heizöl 49,6 Prozent mehr.

Auch in der Euro-Zone liegt die Inflation mit zuletzt 3,3 Prozent deutlich ​über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent. Das Institut könnte deshalb auf seiner heutigen Sitzung in Berlin den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr ‌anheben. Derzeit liegt er bei 2,25 Prozent. ⁠

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.