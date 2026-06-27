Die Schulbehörde führte eine entsprechende Regelung ein, wie die Zeitung "Houston Chronicle" berichtete. Auf der neuen Liste mit Pflichtlektüre stehen nun neben Klassikern der Literatur auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium, die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis sowie das Buch Jona.
Die Befürworter verweisen darauf, dass die jüdisch-christlichen Werte Grundfesten der Staatsgründung der USA waren und deshalb auch gelehrt werden sollten. Kritiker hingegen fordern eine Trennung zwischen Kirche und Staat.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.