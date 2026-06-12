Staatsführung

Die thailändische Prinzessin Bha ist gestorben. (AP Photo / Sakchai Lalit / Sakchai Lalit)

Das teilte der Königspalast in Bangkok mit. Die allgemein als Prinzessin Bha bekannte Frau hatte als Juristin und Diplomatin ihres Landes gewirkt. Ende 2022 erlitt sie während eines Ausbildungseinsatzes mit Armee-Diensthunden einen Herzinfarkt und lag seither im Koma. Ab morgen beginnen in der thailändischen Hauptstadt die Trauerzeremonien.

Der 73 Jahre alte König Maha Vajiralongkorn hat sieben Kinder aus vier Ehen. Einen Thronerben hat er bisher nicht bestimmt. Der König wird in Thailand als Vater der Nation und Verkörperung der Ideale des Buddhismus angesehen. In kaum einem anderen Land der Welt wird ein Staatsoberhaupt derart verehrt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.