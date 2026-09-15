US-Fernsehpreise

Noah Wyle wurde für seine Rolle als Notarzt in "The Pitt" bereits zum zweiten Mal als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie ausgezeichnet. (AP Photo / Chris Pizzello / Chris Pizzello)

"Widow's Bay" stellte mit 14 Auszeichnungen einen neuen Rekord für eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr auf. Die Serie spielt auf einer fiktiven Insel an der Ostküste der USA. Deren Bürgermeister möchte das Image seiner etwas heruntergekommenen Heimat aufbessern. Einige der alteingesessenen Bewohner glauben jedoch, dass die Insel mit einem Fluch belegt ist. Die Serie ist bei Apple TV zu sehen.

"The Pitt" spielt in der Notaufnahme einer Klinik in der früheren US-Stahlhauptstadt Pittsburgh. Für seine Rolle als leitender Notarzt wurde Noah Wyle als bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie ausgezeichnet. In dieser Kategorie hatte Wyle bereits vergangenes Jahr gewonnen. "The Pitt" war mit 25 Nominierungen ins Rennen gegangen und wurde am Ende in drei Kategorien ausgezeichnet. Die Serie wird von der Plattform HBO Max produziert.

Weitere Auszeichnungen gingen an Rhea Seehorn als Hauptdarstellerin der Science-Fiction-Dramaserie "Pluribus" und an Allison Janney als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie für "The Diplomat".

Die Emmys werden jedes Jahr in Los Angeles verliehen. Sie gelten als wichtigste Auszeichnung für das Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.