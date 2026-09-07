Nach Parteiaustritten

Die bisherige thüringische BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf (Archivbild) (picture alliance / dpa / Jacob Schröter)

Die bisherige Fraktionsspitze teilte mit, der Schritt sei bei einer Sitzung am Mittwoch geplant. Danach solle eine neue Fraktion gegründet werden, um die Regierungsfähigkeit zu erhalten.

Am Sonntag hatten frühere BSW-Politiker in Thüringen eine neue Partei mit dem Namen "Thüringen.Gerecht" gegründet. Die bisherige BSW-Landeschefin Wolf wurde zur Vorsitzenden gewählt.

Das BSW ist in Thüringen seit Ende 2024 Teil der sogenannten Brombeer-Koalition mit CDU und SPD. Zwischen der Landespartei und dem Bundesvorstand gab es seit Längerem Differenzen. Die Parteispitze um Gründerin Wagenknecht forderte den Landesverband zuletzt auf, die Koalition in Erfurt zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.