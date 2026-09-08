AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt
Thüringer Verfassungsschutzchef Kramer regt Einschränkung bei der Weitergabe von sensiblen Informationen an

Der Thüringer Verfassungsschutz-Präsident Kramer hat ‌für den Fall ⁠einer AfD-geführten ⁠Landesregierung in Sachsen-Anhalt vorbeugende Einschränkungen beim Austausch sensibler Geheimdienstinformationen ins Gespräch gebracht.

    Stephan Kramer, Präsident des Lamdesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen
    Stephan Kramer, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Martin Schutt)
    Sollten konkrete Zweifel am Geheimschutz einer politischen Leitung entstehen, müsse der Verfassungsschutz gegebenenfalls auf eine eingeschränkte Weitergabe besonders sensibler Informationen vorbereitet sein, sagte ⁠Kramer ⁠dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. ⁠Dies sei keine politische Sanktion, sondern Risikomanagement zum Schutz ⁠von Menschenleben, nachrichtendienstlichen Zugängen und Geheimhaltung.
    Dem Bericht zufolge kommen die ​Chefs der 16 Landesämter für Verfassungsschutz sowie der Präsident ‌des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Selen, von Mittwoch bis Freitag zu Beratungen zusammen.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.