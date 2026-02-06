Die Gruppe Republikaner gegen Trump meinte, "tiefer geht es nicht". (picture alliance / Consolidated News Photos / Samuel Corum - Pool via CNP)

Der am Donnerstagabend in Trumps Onlinedienst Truth Social geteilte Clip zeigt die auf Affenkörper montierten Köpfe von Michelle und Barack Obama. Sie tanzen vor einer Dschungel-Kulisse, im Hintergrund läuft ein Song.

Empörung bei den Demokraten

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, der Demokrat Newsom, warf Trump ein "widerliches Verhalten" vor. Er rief die Republikaner auf, das Video zu verurteilen. Auch der Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Jeffries, fand deutliche Worte: "Donald Trump ist ein abscheulicher, gestörter und bösartiger Widerling", schrieb er im Onlinedienst X.

"Tiefer geht es nicht" - Kritik auch bei den Republikanern

Das Video löste auch in Trumps republikanischer Partei Kritik aus. Senator Tim Scott aus dem Bundesstaat South Carolina, selbst ein Schwarzer und eigentlich Trump-Anhänger, erklärte: "Das ist die rassistischste Sache, die ich je aus diesem Weißen Haus gesehen habe". Die Gruppe Republikaner gegen Trump meinte, "tiefer geht es nicht".

Die Bürgerrechtsorganisation NAACP, die gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe eintritt, kritisierte, der Clip sei "eine eindringliche Erinnerung daran, wie Trump und seine Anhänger Menschen wirklich sehen". Mit Blick auf die Kongresswahlen hieß es: "Daran werden wir uns im November erinnern."

Sprecherin Leavitt: "Gespielte Empörung" der Medien

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, wies die Kritik zurück und verlangte von den Medien, mit der - wie sie sagte - : "gespielten Empörung" aufzuhören.

Die Szene mit den Obamas stammt nach ihren Angaben aus einem Internetvideo, in dem Trump "als König des Dschungels und die Demokraten als Figuren aus 'Der König der Löwen' dargestellt werden". Warum der Clip in ein Video über angebliche Wahlmanipulation hineingeschnitten wurde, erklärte sie nicht.

Inzwischen wurde das Video entfernt. Zudem teilte das Weiße Haus mit, ein Mitarbeiter habe den Beitrag "irrtümlich veröffentlicht".

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.