Grelles Licht ist für nachtaktive Insekten eine tödliche Falle. (www.imago-images.de)

Insekten werden den Wissenschaftlern zufolge massenhaft von dem normalen kaltweißen LED-Licht an Bahnhöfen angezogen. Es hat eine Farbtemperatur von 4.000 Kelvin.

Die Forscher statteten nun sechs Bahnhöfe im Naturpark Westhavelland mit unterschiedlichen Beleuchtungssystemen aus. Sie setzten Lichtquellen mit einer anderen Lichtfarbe, anderer Spektralverteilung oder anderweitigen Ansätzen, zum Beispiel Bewegungsmelder, Dimm-Einrichtungen oder einer Abschirmung ein und prüften sie auf ihre jeweilige Anziehungskraft für Insekten.

Einfach dimmen reicht nicht

Die Deutsche Bahn will jetzt, neben den Testbahnhöfen, auch andere Bahnhöfe umrüsten. Schon frühere Studien hatten ergeben, dass es kaum Auswirkungen hat, konventionelle Leuchten einfach nur zu dimmen. Als wirkungsvoll hatte sich aber auch herausgestellt, das Licht räumlich zu begrenzen und abzuschirmen.

Schätzungen zufolge sterben an einem einzigen Sommertag etwa eine Milliarde Insekten in Deutschland an den Folgen von Lichtverschmutzung, was wiederum Folgen für Vögel oder Fledermäuse hat.

Von Freitag auf Samstag ist Earth Night

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.