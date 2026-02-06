Soziale Medien
"TikTok macht süchtig" - EU-Kommission geht gegen Mutterkonzern Bytedance vor

Die Videoplattform TikTok verstößt nach Auffassung der Europäischen Kommission durch ein süchtig machendes Design gegen das "Gesetz über digitale Dienste", kurz: DSA. Wie die ARD berichtet, kritisiert die EU-Kommission einen Katalog an Funktionen. Fast alles in der Video-App sei darauf ausgelegt, dass Nutzer endlos scrollten und ewig dranblieben.

    Ein Teenager tippt auf das TikTok-Logo auf einem Smartphone.
    Die EU-Kommission ist Meinung, TikTok macht süchtig. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)
    Grund seien unter anderem die Empfehlungssysteme auf Tiktok, die hochgradig personalisiert seien, der automatische Start jedes Videos und zahlreiche Push-Nachrichten. Konkret wird bemängelt, dass die Beeinträchtigung vor allem Minderjähriger im Vorfeld nicht bewertet worden sei. Solche Risikoanalysen seien aber nach den europäischen Digitalregeln vorgeschrieben. Die EU-Kommission verlangt grundlegende Änderungen am Design von Tiktok. Sollte es mit dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance keine Einigung geben, drohen hohe Strafen in Europa.
    Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.