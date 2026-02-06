Soziale Medien

"TikTok macht süchtig" - EU-Kommission geht gegen Mutterkonzern Bytedance vor

Die Videoplattform TikTok verstößt nach Auffassung der Europäischen Kommission durch ein süchtig machendes Design gegen das "Gesetz über digitale Dienste", kurz: DSA. Wie die ARD berichtet, kritisiert die EU-Kommission einen Katalog an Funktionen. Fast alles in der Video-App sei darauf ausgelegt, dass Nutzer endlos scrollten und ewig dranblieben.