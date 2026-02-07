Soziale Medien

Das Tiktok-Logo auf einem Handy. (IMAGO | Rene Traut)

Eine Sprecherin des chinesischen Mutterkonzerns Bytedance sprach von "kategorisch falschen" und "völlig haltlosen" Vorhaltungen. Man werde diese "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anfechten".

Tiktok verstößt nach Auffassung der Europäischen Kommission durch ein süchtig machendes Design gegen die europäischen Digitalregeln. Fast alles in der Video-App sei darauf ausgelegt, dass Nutzer endlos scrollten und lange dabeiblieben, hieß es in Brüssel. Grund seien unter anderem die Empfehlungssysteme, die hochgradig personalisiert seien, der automatische Start jedes Videos und zahlreiche Push-Nachrichten. Brüssel verlangt grundlegende Änderungen am Design von Tiktok. Sollte es keine Einigung geben, drohen Bytedance Strafen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.