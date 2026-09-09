Carlos Alcaraz scheidet weit nach Mitternacht in einem grandiosen Viertelfinale aus. (picture alliance / AP Photo / Heather Khalifa / Heather Khalifa)

Das Spiel dauerte gut viereinhalb Stunden. Shelton verwandelte den Matchball um 3.33 Uhr Ortszeit im Arthur-Ashe-Stadion und gewann damit das späteste Match der Turniergeschichte. Der 23-Jährige steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open.

Dort trifft er nun auf seinen Landsmann Frances Tiafoe. Shelton könnte zudem ein möglicher Finalgegner von Alexander Zverev werden. Der Deutsche spielt heute in seinem Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.