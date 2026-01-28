Nach Angaben der lokalen Behörden wurden vier weitere Personen verletzt.
Gestern waren bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Zug in der Region Charkiw fünf Menschen gestorben. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von "Terrorismus". Die Attacken würden die laufende Diplomatie untergraben.
Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA wollen am Sonntag die Gespräche in Abu Dhabi fortsetzen. Selenskyj hatte die ersten direkten Verhandlungen als konstruktiv bezeichnet, forderte nun aber echte Ergebnisse.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.