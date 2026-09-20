Israelische Soldaten und Polizisten schließen den Kontrollpunkt Atara nördlich von Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland, nachdem ein Palästinenser einen Angriff auf israelische Siedler verübt haben soll. (AFP / ZAIN JAAFAR)

Unter den Toten ist demnach der Sohn eines ranghohen Regierungsvertreters. Bei den Angriffen im Zentrum und im Norden des Palästinensergebiets soll es auch Verletzte gegeben haben. Die israelische Armee teilte mit, es seien mehrere Funktionäre der Hamas ins Visier genommen worden.

Auch im Westjordanland hält die Gewalt an. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, Soldaten hätten einen Palästinenser getötet, der versucht habe, sie mit einem Auto zu rammen. Zudem kam laut Polizei ein Israeli durch Schüsse eines mutmaßlich palästinensischen Angreifers ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.