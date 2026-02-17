Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Wie die Behörden mitteilten, ereignete sich ein Autobomben-Anschlag in der Unruheregion Khyber Pakhtunkhwa, die an Afghanistan grenzt. Zwölf Menschen kamen dabei uns Leben. Im Bezirk Shangla kam es zudem zu einem Schusswechsel zwischen Angreifern und der Polizei, bei dem drei Bewaffnete und drei Polizisten getötet wurden. Bereits gestern waren bei weiteren Anschlägen in der Region fünf Menschen getötet worden. Wer hinter den Attacken steckt, ist noch unklar.

In Pakistan hat die Gewalt in den vergangenen Jahren zugenommen. Für die meisten Anschläge werden die pakistanischen Taliban verantwortlich gemacht. Die Regierung in Islamabad wirft den in Afghanistan herrschenden Taliban vor, den Ableger in Pakistan zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.