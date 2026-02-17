Wie der Gouverneur der Region, Drosdenko, mitteilte, handelt es sich um ein Gebäude der Militärpolizei auf dem Armeestützpunkt Sertolowo. Die Ursache des Einsturzes werde noch untersucht. Es seien Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit und eines möglichen Verstoßes gegen Brandschutzbestimmungen eingeleitet worden, erklärte das Ermittlungskomitee.
Medienberichten zufolge gibt es auch Verletzte. Das lokale Nachrichtenportal "47news" berichtete von einer Explosion, die kilometerweit zu hören gewesen sei.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.