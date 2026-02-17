Russland
Tote bei Einsturz eines Militärgebäudes bei Sankt Petersburg - Ursache zunächst unklar

Beim Einsturz eines russischen Militärgebäudes nördlich von Sankt Petersburg sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

    Moskau: Schriftzug am Gebäude des Ermittlungskomitees, einer einflussreichen russischen Behörde.
    Russisches Ermittlungskomitee in Moskau (Archivbild) (dpa / Andre Ballin)
    Wie der Gouverneur der Region, Drosdenko, mitteilte, handelt es sich um ein Gebäude der Militärpolizei auf dem Armeestützpunkt Sertolowo. Die Ursache des Einsturzes werde noch untersucht. Es seien Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit und eines möglichen Verstoßes gegen Brandschutzbestimmungen eingeleitet worden, erklärte das Ermittlungskomitee.
    Medienberichten zufolge gibt es auch Verletzte. Das lokale Nachrichtenportal "47news" berichtete von einer Explosion, die kilometerweit zu hören gewesen sei.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.