Das Unglück ereignete sich im nordöstlichen Bundesstaat Meghalaya. Dabei seien acht weitere Menschen verletzt worden, erklärte ein Vertreter der lokalen Behörden. Einsatzkräfte vor Ort suchen nach möglichen weiteren Opfern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die Explosion in der Mine vermutlich durch Dynamit ausgelöst worden. Danach habe es einen Brand gegeben.

Die illegalen Bergwerke im Bundesstaat Meghalaya gelten als äußerst gefährlich, da sie meistens senkrechte Schächte haben, die in enge Tunnel abzweigen. Obwohl seit 2014 verboten, sind sie nach wie vor weit verbreitet. Es kommt in den Minen immer wieder zu tödlichen Unfällen.

