Ein zerstörtes Haus nach einem israelischen Luftangriff am Sonntag im Südlibanon. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium erhöhte sich damit die Zahl der Todesopfer bei israelischen Angriffen im Laufe des gestrigen Tages auf sieben.

Die israelische Armee begründete ihre Angriffe mit Drohnen-Attacken der pro-iranischen Hisbollah auf im Südlibanon stationierte israelische Soldaten. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen die geltende Waffenruhe.

Der libanesische Präsident Aoun sprach von einer gefährlichen Eskalation und rief die USA und die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf.

Israel und der Libanon hatten sich unter US-Vermittlung Ende Juni auf eine Rahmenvereinbarung geeinigt, die den Weg für ein endgültiges Friedensabkommen zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.