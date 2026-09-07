Ein zerstörtes Haus nach einem israelischen Luftangriff am Sonntag im Südlibanon. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA wurde in dem Ort Kfar Rumman ein Wohngebäude von einem Kampfflugzeug beschossen. Zudem sei ein Fahrzeug von einer Drohne getroffen worden. Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden bereits gestern bei israelischen Angriffen sieben Menschen getötet.

Die israelische Armee begründete ihre Angriffe mit Drohnen-Attacken der pro-iranischen Hisbollah auf im Südlibanon stationierte israelische Soldaten. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Der libanesische Präsident Aoun sprach von einer gefährlichen Eskalation und rief die USA und die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf.

Unterdessen wurde im besetzten Westjordanland nach Behördenangaben ein palästinensischer Mann bei einem Angriff radikaler israelischer Siedler getötet. Zwei weitere Menschen sollen bei dem Vorfall in dem Ort Hadscha durch Schüsse verletzt worden sein. Ein israelischer Armeesprecher erklärte, die Berichte würden geprüft.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.