Open-Air-Festival

Campino von der Band Tote Hosen. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Kaum eine Band sei so eng mit diesem Festival verbunden, teilte Veranstalter Matt Schwarz mit. Das Festival findet vom 4. bis 6. Juni 2027 am Nürburgring in der Eifel statt. Das Zwillingsfestival Rock im Park findet zeitgleich in Nürnberg statt. Für beide Festivals sind bereits mehr als 100.000 Wochenendtickets verkauft worden.

Auf Abschiedstournee

Die Abschiedstournee "Trink Aus! Wir Müssen Gehen" führt die Toten Hosen in diesem Jahr noch in mehrere Städte - unter anderem nach Dresden und Wien. Das voraussichtlich letzte Stadionkonzert der Band ist für Juli 2027 in Düsseldorf geplant, der Heimatstadt der Band.

Mit der Tournee endet ein Kapitel deutscher Rock- und Punkgeschichte. Die Toten Hosen gehören seit den frühen 1980er Jahren zu den prägenden deutschen Rockbands.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.