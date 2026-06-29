Größere Stromausfälle in der Ukraine (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Russische Truppen hätten am Morgen einen Luftangriff auf ein privates Unternehmen in der Stadt ausgeführt, teilte die ukrainische Polizei mit. Die Industriestadt Dnipro, die rund 100 Kilometer von der Front entfernt liegt, wird regelmäßig von der russischen Armee angegriffen.

Aus von Russland besetzten Gebieten im Süden der Ukraine wurden Stromausfälle gemeldet. In der Region Cherson seien alle Kreise ganz oder teilweise ohne Strom, erklärte der Chef der dortigen Besatzungsverwaltung. Auch im Gebiet Saporischschja gab es Beeinträchtigungen nach ukrainischen Angriffen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und bringt Russland mit vermehrten Gegenangriffen in Bedrängnis.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.