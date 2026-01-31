Trotz Waffenruhe

Ein Sprecher des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes teilte mit, in Gaza-Stadt sei eine Polizeistation getroffen worden. Israel habe zudem ein Zeltlager in Chan Junis im Süden des Küstengebiets beschossen. Die israelische Armee erklärte, die Angriffe hätten Kommandeuren sowie Infrastruktur der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad gegolten.
Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel, die jedoch von beiden Seiten immer wieder gebrochen wurde.
