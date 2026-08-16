Löscharbeiten nach einem russischen Luftangriff in Kiew (Archivfoto; zur Meldung liegt noch kein aktuelles Bildmaterial vor) (AFP / HANDOUT)

Sie kam nach Angaben des örtlichen Gouverneurs bei einem Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen auf die Stadt Krywyj Rih ums Leben. Russland attackierte in der Nacht auch die ukrainische Hauptstadt Kiew. Aus anderen Landesteilen wurden ebenfalls russische Angriffe mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen gemeldet.

Das ukrainische Militär attackierte seinerseits in der Nacht Russland aus der Luft. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden dabei sechs Menschen getötet, fünf in der Grenzregion Rostow und ein Mann in der Region um Moskau. Allein die russische Hauptstadt sei mit gut 600 Drohnen attackiert worden.

Kampfdrohne über Rumänien von NATO-Kampfjet abgeschossen

Auch im an die Ukraine grenzenden Rumänien wurde eine Kampfdrohne gesichtet. Ein spanischer F-18-Jet schoss sie im Rahmen einer ⁠NATO-Mission ⁠ab. Das unbemannte Flugobjekt sei illegal aus dem benachbarten Moldau in den nationalen Luftraum eingedrungen, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Zur Herkunft der ‌Drohne selbst machte das Ministerium keine Angaben. Die Trümmer seien über unbewohntem Gebiet ​niedergegangen.

Es war bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen wurde. Das NATO-Mitglied Rumänien hat eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurde der rumänische Luftraum ‌wiederholt von russischen Drohnen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.