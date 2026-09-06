Die israelische Armee hat ein Dorf im Libanon bombardiert. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Ramiz Dallah)

Nach libanesischen Angaben wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und 20 verletzt. Das israelische Miltär hatte mitgeteilt, die vom Iran unterstützte Hisbollah habe zuvor zwei Drohnen auf dort stationierte israelische Soldaten abgefeuert. Es handele sich um einen groben Verstoß gegen die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.

Das israelische Militär forderte die Bewohner von Arab Salim auf, die Stadt wegen der Angriffe zu verlassen. Der Libanon war im März in den Iran-Krieg hineingezogen worden, als die Hisbollah-Miliz Israel angegriffen hatte. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Libanesischen Angaben zufolge wurden seither mehr als 4.300 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.