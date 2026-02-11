Eine Karte von British Columbia mit dem Ort Tumbler Ridge (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sean Vokey)

Nach Polizeiangaben wurden 25 Menschen verletzt. Zwei weitere Leichen, die vermutlich mit dem Vorfall in Verbindung stünden, seien an einem anderen Ort in der abgelegenen Gemeinde Tumbler Ridge gefunden worden. Über den Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt. Auch ob es sich bei den Toten um Kinder oder Lehrkräfte handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Carney sagt Deutschland-Reise ab

Kanadas Premierminister Carney zeigte sich in einer Erklärung in den sozialen Medien erschüttert. Der Regierungschef sagte eine Reise nach Deutschland zur am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz ab.

Die Polizei hatte Menschen in der Gegend mehrere Stunden lang dazu aufgerufen, ihre Türen zu verriegeln und ihre Häuser oder Geschäfte bis auf weiteres nicht zu verlassen. Der Ort Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Laut eigenen Angaben zählt die Gemeinde etwa 2.700 Einwohner.

In Kanada kommt es deutlich weniger häufig zu Schusswaffengewalt als im südlichen Nachbarland USA, wo es auch immer mal wieder zu Schüssen an Schulen kommt.

