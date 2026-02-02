Russischer Angriffskrieg

Bei einem russischen Angriff in der Region Saporischschja wurden Wohnhäuser zerstört (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Jose Colon)

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens zwölf Menschen getötet, als eine russische Drohne einen Bus mit Bergarbeitern in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk traf. In der Stadt Dnipro starben zwei Menschen bei einem Angriff auf ein Wohnhaus. Bei Drohnenangriffen auf die südukrainische Stadt Saporischschja wurden nach Behördenhaben mindestens neun Menschen verletzt. Der Gouverneur der Region sprach davon, dass eine Geburtsklinik getroffen worden sei.

Die für Sonntag geplanten Gespräche über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine wurden nach Angaben von Präsident Selenskyj verschoben. Die Verhandlungen in Abu Dhabi über Wege zu einem Waffenstillstand würden am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt, teilte er auf Telegram mit. Selenskyj betonte, die Ukraine sei bereit für eine substanzielle Diskussion, um einem Ende des Krieges näher zu kommen.

Am vergangenen Wochenende hatten Unterhändler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander über einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der Kämpfe gesprochen. Im Kern geht es bei den Verhandlungen um territoriale Ansprüche Russlands. Moskau verlangt von der Ukraine, die gesamte Donbass-Region abzutreten; auch die Gebiete, die derzeit nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Kiew lehnt das ab.

